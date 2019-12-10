Украина В Украине мошенники нашли новую схему с картами: под угрозой все

2019-12-10 16:30 267

В Украине появился новый вид мошенничества. Теперь доверчивых граждан поджидают прямо возле банкоматов и обманным путем заставляют отдавать якобы украденные деньги.

Специалисты предупреждают, что в Украине может появиться и новая схема обмана – когда ваши карточки будут красть прямо у банкомата.

Хотела помочь, а пришлось отдать свои деньги

Неприятный случай произошел с жительницей Киева. Пожилая женщина пошла к банкомату возле торгового центра снять пенсию.

"Мама собиралась купить подарки к Новому году, накопила на карточке несколько тысяч. Возле банкомата стояло человека три. Когда подошла ее очередь, она заметила, что молодой человек, который снимал деньги перед ней, забыл карту. Она окликнула его, он уже отошел на несколько метров. Он крикнул ей, чтобы она вытащила карточку, а то банкомат ее сейчас проглотит. Мама так и сделала", – рассказывает Виктория Паномарчук.

Пока женщина вставляла свою карточку сзади вдруг раздался возмущенный голос молодого человека: "А где мои деньги? Вы их сняли!". Пенсионерка ничего не могла понять. Тут же появилась женщина, которая заявила, что стояла неподалеку и все видела.

"Эта якобы свидетельница начала обвинять маму, что она снимала деньги с карточки, она видела, как мама засунула себе какие-то купюры. Молодой человек тоже наседал, кричал, что он проверил баланс на телефоне, пропало 500 грн, и он вызывает полицию. Мол, на карточке остались ваши отпечатки. Мама была настолько ошарашена, что через пять минут просто достала 500 грн из кошелька и отдала. Молодой человек сразу же исчез, а эта женщина продолжала обвинять маму", – рассказывает Виктория.

Пенсионерка пришла домой в слезах, рассказала все дочери. Естественно, ее успокоили и объяснили, что ее просто обманули, и нужно было сразу самой вызывать полицию.

"Я маме пояснила, что возле банкомата всегда есть видеокамера, и на ней будет видно, кто брал деньги. И отпечатки на карточке еще ни о чем не говорят", – говорит Виктория.

Сразу вызывайте полицию

Подобный случай был и в Харькове. Но там владелица карточки просто так сдаваться не хотела. С нее мошенники потребовали 2500 грн. Причем схема была аналогичной – небольшая очередь, мужчина забывает карточку, а рядом появляется свидетель. Но потерпевшая решила не сдаваться, а сама позвонила в полицию. Однако мошенники приезда копов ждать не стали.

"Обозвали меня воровкой, мошенницей, прокляли и смылись. Я с полицией просто поговорила, не стала писать заявление, но теперь возле банкомата оглядываюсь", – рассказывает Анна Николаевна.

Адвокат Иван Либерман советует никогда не платить деньги в таких ситуациях. "Сразу вызывайте полицию. Вы же знаете, что ничего не крали, поэтому не бойтесь. Такие мошенники очень быстро испарятся, как только вы начнете набирать номер. А еще лучше не трогайте чужую карту, ведь хозяин ее забыл, значит сам виноват, если даже ее проглотит банкомат", – говорит Либерман.

А вот в ассоциации межбанковских платежных систем ЕМА говорят, что похожая схема действует в Великобритании. "Там распространены карточки, которыми можно расплачиваться без ПИН кода. Так вот их стали активно воровать. Например, когда человек подходит к банкомату, его отвлекают и в это время забирают карточку. Потом с нее снимают деньги", – рассказывает заместитель директора ЕМА Олеся Данильченко.

Перешли к взрывам банкоматов

Также в ЕМА говорят, что в последнее время мошенники от "интеллектуального" воровства перешли к настоящим грабежам. "Сейчас очень большая проблема – это взрывы банкоматов. Банкиры не любят об этом рассказывать, но на самом деле статистика настораживает. В этом году было совершено 72 подрыва банкоматов, тогда как в прошлые года их было не больше 10", – говорит Данильченко.