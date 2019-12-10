Украина Когда курс доллара опустится ниже 23 гривен: прогноз экспертов

2019-12-10 20:00 408

Как и всю прошлую неделю, курсы доллара и евро продолжают падать. За минувшие выходные американская валюта подешевела на 16 копеек, а европейская — на 17 копеек. Так, 9 декабря НБУ установил официальные курсы на уровне 23,72 грн за доллар и 26,49 грн за евро. На наличном рынке иностранная валюта также дешевеет. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 23,55 грн, купить — по 23,85 грн, евро — сдать по 26,06 грн, купить — по 26,44 грн.

«Курс гривни в понедельник, 9 декабря, укрепился до 23,73 грн за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Это происходит на фоне сообщений о том, что Международный валютный фонд (МВФ) достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 млрд долларов.

При этом министр финансов Украины Оксана Маркарова считает, что утвержденная программа сотрудничества с МВФ делает более вероятным получение 500 млн евро финансовой помощи от Европейского союза уже в ближайшие месяцы. Вместе с этим финальная точка в вопросе утверждения программы фонда и выделения кредита будет поставлена после голосования совета МВФ.

Еще одним из факторов влияния на рынок выступает объявленный безлимитный выпуск четырехлетних гривневых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), который направлен на привлечение гривни для покрытия дефицита бюджета.

Инвесторы ожидают результатов встречи «нормандской четверки» в Париже. Вероятно, в ближайшей перспективе они продолжат отыгрывать позитивные новости от МВФ, и гривня может укрепиться до 23,6 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Эксперты считают, что при благоприятном для Украины развитии событий как на финансовом рынке, так и на политической арене курс американской валюты может опуститься ниже отметки в 23 гривни за доллар.

«За прошедшую неделю гривня продолжила свое укрепление относительно доллара: она усилила позиции и дошла до отметки 23,8 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко. — Относительно евро гривня также показала прирост на 40 копеек и закрыла неделю на уровне в 26,16 грн за евро.

Вчера была опубликована новость о формировании договоренностей с МВФ по новому кредиту. В деталях была согласована программа работы, которой мы будем следовать. Также в этом месяце НБУ расширил предложение наших бумаг на первичных аукционах по ОВГЗ, из-за чего спрос на гривню может быть еще более высоким. Сам факт расширения предложения новых бумаг может позволить гривне укрепиться до отметки в 23,2 грн за доллар к концу месяца. Одновременно с позитивным решением по Украине со стороны МВФ это может усилить динамику укрепления гривни.

Если будут достигнуты договоренности относительно конфликта на Донбассе вместе с решением по транзиту газа, то можно ожидать усиления курса гривни до отметок ниже 23 грн за доллар", — прогнозирует Пархоменко.

Стоит отметить, что, согласно официальному сообщению МВФ, договоренность о новой трехлетней программе финансовой поддержки нашей страны была достигнута во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой. В МВФ также отметили впечатляющий прогресс, которого президент и правительство нашей страны добились за последние несколько месяцев в вопросе продвижения реформ и продолжении обоснованной экономической политики.

Но при этом в МВФ подчеркнули, что план по новому трехлетнему соглашению стоимостью в 4 миллиарда специальных прав заимствования (Special Drawing Rights, SDR) в рамках механизма расширенного кредитования МВФ еще должны одобрить руководство и исполнительный совет фонда, а эффективность его будет зависеть от выполнения определенного «предварительного плана действий». Стоит напомнить, что специальные права заимствования (SDR) — это международный резервный актив, созданный МВФ в 1969 году. Сейчас SDR играют роль расчетной денежной единицы МВФ и других финансовых организаций. Стоимость SDR пересчитывается ежедневно на основе обменных курсов пяти основных валют МВФ: доллара США, евро, японской иены, фунта стерлингов и китайского юаня. По состоянию на 7 декабря 2019 года 1 SDR равен примерно 1,38 доллара.

Тем не менее в украинском правительстве уже заявили о положительном влиянии предварительных договоренностей на экономику страны.

«Поддержка таких крупных системных институтов, как МВФ, — маркер доверия к стране, — заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. - А значит, для нас будут дешевые ресурсы. Для всего бизнеса и всех украинцев это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, будут выше зарплаты».

Глава правительства также добавил, что за последние три месяца значительно подешевели финансовые ресурсы, которые привлекает Украина, потому что инвесторы нам верят.