Украина Пенсии-2020: как изменятся требования к стажу и размер выплат

2019-12-10 19:00 69

В Украине продолжается пенсионная реформа, предполагающая, в частности, постепенное увеличение стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту, и пенсионного возраста для женщин. Они увеличиваются, начиная с 2018 года, и так будет продолжаться до 2028 года. Это предусмотрено Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Какие требования для выхода на пенсию будут в следующем году?

Минимальный стаж увеличится

Тем, кому в 2020-м исполнится 60 лет – и мужчинам, и женщинам – для получения пенсии по возрасту необходимо будет иметь не менее 27 лет стажа. В 2019-м, напомним, нужно было иметь 26 лет трудового стажа, а в 2017-м достаточно было только 15 лет.

Что касается пенсионного возраста, то в первые годы после начала пенсионной реформы для женщин существовал "льготный период", в течение которого они могли уйти на пенсию не в 60 лет, а на несколько лет раньше (потому что в результате реформы именно для женщин повышался пенсионный возраст – с 55 до 60 лет). Например, тем, кто родился с 1 апреля по 30 сентября 1960 года, можно было выйти на пенсию в 59 лет, то есть в 2019 году.

Однако в 2020 году "льготный период" заканчивается. Хотя воспользоваться им еще могут женщины, которые родились с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года. Они имеют право выйти на пенсию в 59 лет и 6 месяцев, то есть на полгода раньше, чем мужчины и чем женщины, которые родились позже. Такого возраста они достигнут как раз в 2020 году. Однако уже те, кто родился после 1 апреля 1961 года, смогут оформить пенсию по возрасту только по достижении 60-летнего возраста, то есть уже в 2021 году.

Напомним, что речь идет не о трудовом стаже вообще, а о страховом стаже – то есть только о такой работе, где с зарплаты сотрудника удерживался пенсионный взнос (теперь ЕСВ). Если же какое-то время человек работал без официального оформления и с его зарплаты пенсионный взнос (ЕСВ) не отчислялся, это время придется "отминусовать" от общего стажа.

Те, кто еще не достиг пенсионного возраста, могут проверить свой страховой стаж на "Портале электронных услуг" Пенсионного фонда Украины. Однако для этого необходимо иметь электронную цифровую подписьлибо логин и пароль, который можно получить в ближайшем отделении ПФУ.

Напомним, согласно указу президента "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", в ближайшее время на "Портале электронных услуг" ПФУ должен появиться "Пенсионный калькулятор" – услуга по автоматическому расчету прогнозного размера пенсии (в личном кабинете застрахованного лица).

Кто не получит пенсию в 60 лет

Если окажется, что по достижении 60 лет человек не имеет необходимого стажа (напомним, в 2019 году – 26 лет, в 2020-м – 27 лет), ему придется проработать еще минимум три года. Когда исполнится 63, пенсия может быть начислена при гораздо меньшем официальном трудовом стаже. Скажем, те, кому 63 года исполнилось в 2019 году, могут получить пенсию по возрасту при наличии страхового стажа 16 лет и больше. Те, кому исполнится 63 в 2020-м, должны будут иметь стаж не менее 17 лет, в 2021-м – не менее 18 лет, в 2022-м – от 19 лет стажа. Ну, а те, кому в 2020 году только исполнится 60, смогут пойти на пенсию в 2023 году, если к тому моменту их страховой стаж будет составлять не менее 20 лет.

Если же и к 63 годам не удастся накопить необходимый официальный стаж, есть вариант получить пенсию по возрасту в 65 лет при наличии стажа официальной работы не менее 15 лет.

Тем, кому не удастся "насобирать" официальный стаж даже к 65 годам, придется работать и дальше. Или обратиться в органы соцобеспечения для назначения социальной помощи. Если других доходов у человека нет, размер социальной помощи будет равен прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.

Минимальные пенсии выросли

С 1 декабря размер прожиточного минимума в очередной раз увеличился. Соответственно, увеличивается размер минимальных пенсий, которые равны прожиточному минимуму. Прибавка составит 74 грн: после перерасчета пенсионеры будут получать 1638 грн вместо 1564 грн. Размер максимальной пенсии, которая составляет 10 прожиточных минимумов, вырастет пропорционально – на 740 грн и будет составлять 16 380 грн (вместо 15 640 грн).

В следующий раз перерасчет минимальных пенсий запланирован на 1 июля, а затем – на 1 декабря 2020 года.

В ПФУ напоминают, что в настоящее время перерасчет пенсий происходит в автоматическом режиме, обращаться в органы Пенсионного фонда пенсионерам не нужно.

Для пенсионеров, которым пенсия была назначена раньше, перерасчет будет производиться 1 марта. Прибавка должна составить 50% от роста фонда зарплат плюс 50% от размера инфляции. Например, если рост зарплат составит 20%, а инфляция – 6%, то пенсии проиндексируют на 13% (20% : 2 + 6% : 2 = 13%).