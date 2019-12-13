Украина ООН отправила гуманитарную помощь на временно оккупированный Донбасс

2019-12-13 15:36 123

Три грузовика гуманитарной помощи отправило на временно оккупированные территории Донбасса управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Вчера через КПВВ Новотроицкое к временно оккупированной территории Украины последовали три грузовика с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев", - Об сообщает Госпогранслужба.

Жителям Донецкой и Луганской областей направлено мебель, спортивный инвентарь и бытовые товары общим весом 24,635 тонны.

Напомним, что накануне в "ЛДНР" прибыл 95-й "гумконвой" из России. Перемещение "гумконвоя" через границу происходило с грубым нарушением норм международного и украинского законодательства.

Ранее ООН собрала половину суммы для гумпомощи Донбассу. Из 162 млн долларов, которые организация запросила на оказание необходимой помощи для 2,3 млн человек, доноры уже предоставили 82 млн.