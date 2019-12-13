Политика Стало известно, что завершит строительство замороженных домов "Укрбуда"

2019-12-13 21:36 180

"Киевгорстрой" подтвердил намерения завершить строительство всех замороженных объектов "Укрбуда".

"Основная часть переговорного процесса с компанией "Укрбуд" и представителями ее новых инвесторов о достройке незавершенных жилых домов оказалась успешной. В соответствии с ней, "Киевгорстрой" берет на себя обязательства подхватить объекты "Укрбуда" с целью их достройки и дальнейшей передачи инвесторам", – говорится в заявлении компании.

В "Киевгорстрое" отметили, что обе компании ожидает сложный юридический и технический процессы при передаче объектов и заключенных сделок.

"Киевгорстрой" будет делать все возможное для ускорения процесса. Уверяем инвесторов: ваше жилье будет достроено, а квартиры - переданы владельцам", – добавили в стройкомпании.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил о том, что проблема заморозки строительства жилых комплексов корпорации "Укрбуд" будет решена и эти объекты достроит компания "Киевгорстрой". Инвесторы жилых комплексов корпорации "Укрбуд" 5 декабря обратились к президенту Украины с призывом повлиять на ситуацию с прекращением строительства их домов.