Политика Дональд Трамп официально подтвердил, что на три месяца заморозил всю помощь другим странам

2025-01-27 12:35

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что заморозил оказание Вашингтоном помощи другим странам. Об этом он сказал во время выступления в Лас-Вегасе в штате Невада.

"В первый же день я приказал всем членам своего кабинета направить все усилия на борьбу с инфляцией и снижение стоимости жизни. Мы хотим снизить цены. Я заморозил набор на работу работников в федеральные органы власти. Я заморозил иностранную помощь по всему миру", – сказал Трамп.

Напомним, Дональд Трамп в первый день после своей инаугурации подписал указ, приостанавливающий все программы внешней помощи США на 90 дней. Будет проведен анализ их соответствия целям политики Америки.

Однако это не касается долгосрочной военной помощи Украине, контракты на которую были подписаны еще президентом Джо Байденом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.