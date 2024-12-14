ВОЙНА В Украине Власти Польши верят в скорое окончание горячей фазы, но не полное завершение войны в Украине

2024-12-14 16:45

Перспектива прекращения огня в Украине виднеется все ближе и ближе, несмотря на крайне сложную ситуацию на фронте. Об этом заявил полномочный представитель польского правительства по восстановлению Украины Павел Коваль в интервью СМИ.

Вместе с тем, он отметил, что "максимум, что будет, так это прекращение огня" и окончание горячей фазы. Вопрос в том, при каких условиях это произойдет, потому что "разморозить" войну для россии не составит проблему.

Коваль подчеркнул, что на Западе ориентируются не на нынешнее положение дел, а на признанные международным правом границы Украинского государства.

Он считает, что восстановление Украины может начаться во второй половине 2025 года. "На данный момент все, как кажется, сводится к тому, что восстановление начнется в следующем году, оно вот-вот начнется. По моей оценке, это будет во второй половине следующего года", - сказал Коваль.

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