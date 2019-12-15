Украина В Нафтогазе объяснили рост цен на газ

2019-12-15 10:00 399

Исполнительный директор компании объяснил, почему газ в Украине дорожает, хотя мог бы дешеветь.

Газ в Украине дорожает вследствие недостаточного собственной добычи, а также низкой энергоэффективности. Об этом сообщил исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко в Facebook.

"Если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ не выросла бы, а упала. Поскольку Украина в 2020 году могла бы экспортировать газ, а не импортировать, и поэтому рыночная цена была бы значительно ниже", - отметил он.

Витренко добавил, что в такой ситуации вопрос цены на газ уже не мог бы использоваться для политических спекуляций.

"Вот так мы расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию", - констатировал Витренко.

Ранее была озвучена цена на газ для населения в январе. Цена на газ для населения в январе 2020 составит 5,5 гривен за кубометр.

Напомним, Нафтогаз снизил цену природного газа для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на январь 2020 года.