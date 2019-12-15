Украина Жизнь украинцев после 1 января: пенсии, зарплаты и прожиточный минимум

2019-12-15 13:00 351

Украинцев ждет новый размер минимальной зарплаты, пенсии и прожиточного минимума.

Нормы вступят в силу с 1 января 2020 года, они предусмотрены новым госбюджетом.

Так, минимальная зарплата должна увеличиться до 4723 гривен в месяц, а прожиточный минимум — до 2102 гривен в месяц.

Также предусмотрено и повышение финансирование Пенсионного фонда из государственного бюджета - 173 млрд грн (на 40% больше). А средства на выплаты субсидии пришлось сократить до 48 млрд грн. На образование планируется направить 145,1 млрд грн, что на 12,7% больше прошлогоднего показателя бюджета.

Поэтому прожиточный минимум составляет 2102 гривны для трудоспособных (было 2007), 1638 грн — для лиц, утративших трудоспособность (было 1564), 1779 грн — для детей в возрасте до 6 лет (было 1699) и 2218 грн — для детей с 6 до 18 лет (было 2118).

Вслед за повышением прожиточного минимума произойдет и перерасчет пенсий для 11 миллионов пенсионеров. Размер минимальной пенсии составит 1638 гривен.

Интересно, что в Украине с 1 декабря увеличится максимальный размер пособия по безработице - до 8408 гривен (4 прожиточных минимума).

Кроме того, увеличатся и различные социальные выплаты, например, минимальный размер алиментов для детей до шести лет возрастет - с 849,5 до 889,5 грн, а для детей от шести до 18 лет - 1059 до 1109 грн.