Украина "Евробляхерам" на заметку: власти хотят ввести разделение на две категории

2019-12-15 15:00 81

 

Министерство инфраструктуры собирается применить к евробляхам разные правила растаможки.

В обсуждении данного вопроса приняли участие министр инфраструктуры Владислав Криклий, глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, а также народные депутаты, представители Государственной фискальной службы и общественных организаций.

В министерстве инфраструктуры заявили, что были рассмотрены предложения, которые поступили от общественных организаций о растаможивании евроблях. Министр инфраструктуры высказался по этому поводу, признав, что удешевление должно стимулировать рынок, поэтому необходимо разработать прозрачные механизмы этого процесса.

Ведомство предложило разделить автомобили на две категории с разными ставками растаможки. В первую войдут более старые транспортные средства, которые уже есть в стране. Эта категория может получить единую ставку растаможки. Во вторую группу войдут более новые автомобили, для них предусмотрена специальная формула растаможки.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов поддержал предложение. Он заявил, что его ведомство уже работает над тем, чтобы до конца 2019 года запустить необходимый калькулятор расчета платежей.

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