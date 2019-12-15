Украина Зеленский анонсировал повышение выплат только некоторым пенсионерам

2019-12-15 12:30 168

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал повышение пенсионных выплат людям старше 80 лет в 2020 году.

Об этом глава государства заявил в эфире программы Право на власть, — передает Хвиля.

«Мы придумали очень интересную стратегию с повышением пенсий для людей по возрасту. Сначала мы готовы сильно повысить пенсии. Всем не можем, потому что у нас 12 млн. пенсионеров. Сразу не можем», — заявил Зеленский.

По его словам, пенсионеров поделили на критерии.

Сначала от 400-1000 грн. поднимут выплаты украинцам, которые старше 80 лет. В 2020 году на них планируют выделить 13 млрд грн.

Зеленский подчеркнул, что далее повышать выплаты хотят пенсионерам старше 75 лет, затем старше 70 лет и т.д.

Ранее сообщалось о том, что с 2020 года пенсионеры будут получать оповещения о начислении пенсии смс-сообщением или по электронной почте.

Пенсионный фонд предоставит возможность украинцам совершать услуги в электронном формате через приложение с доступом к личной странице.

При этом, повышение тарифов на доставку пенсий и пособий одобрил Кабинет министров Украины.

Так, тариф на доставку пенсий и пособий в селах и поселках повышен до 2,3% от суммы выплаты, а в городах – до 1,15% от суммы.

Кроме того, с 1 декабря Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий в связи с изменением прожиточного минимума.