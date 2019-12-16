Украина Дело Шеремета: одна из подозреваемых согласилась сотрудничать со следствием

2019-12-16 17:00 90

Детский хирург Юлия Кузьменко, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, согласилась сотрудничать со следствием. Об этом сообщил ее адвокат Влад Добош на своей странице в Facebook.

"Я готова к полному сотрудничеству и взаимодействию со следствием. Я готова к допросам, любым экспертизам и следственным действиям. Я с достоинством вынесу эти унижения, - процитировал Добош слова Кузьменко. - Когда будет установлена моя непричастность, за мои унижения ответит перед законом и моралью каждый, кто подписал лживые экспертизы, кто подписал лживые обвинения, кто вынес заведомо незаконные решения. Я также публично растопчу репутацию каждого эксперта, полицейского, прокурора и судьи, которые причастны к этому делу".

Также правозащитник подчеркнул, что правоохранители не принимают у него ходатайство об ознакомлении с материалами дела.

"Оказывается старшего следователя Бирко Василия Анатольевича, который подписал подозрение, на месте нет и неделю не будет. Предложил мне сдать ходатайство через канцелярию. Лично следователю под роспись хочу. Определяют, кого ко мне прислать. Посмотрю, как быстро дадут материалы на ознакомление. Хочу сегодня", - заявил Добош.