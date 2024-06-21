Мир Полиция США впервые назвала подозреваемую в причастности к смерти Мэттью Перри

2024-06-21 17:29

Американские правоохранители заподозрили, что к смерти звезды сериала Друзья Мэттью Перри могла быть причастна его знаменитая подруга. Об этом сообщает издание In Touch Weekly.

Имя подозреваемой не разглашается, однако известно, что в ее доме был произведен обыск и она согласилась сотрудничать с полицией.

Следует напомнить, что артист скончался в конце прошлого года. Причиной смерти стала передозировка кетамином, который он использовал для лечения депрессии.

Однако в его доме не было найдено никаких запрещенных веществ, а лечение кетамином у врача произошло полторы недели назад. Поскольку препарат быстро метаболизируется, кетамин в его организме не мог остаться после процедуры, не говоря уже о том, чтобы стать причиной смерти.

Поэтому следователи подозревают, что смертельную дозу Мэттью получил от кого-то другого, что и привело их к женщине, о которой идет речь.

Женщину, с которой актер познакомился в реабилитационном центре, подозрение повергло в шок, она утверждает, что к произошедшему не имеет никакого отношения.

"Сложно сказать, какова ее причастность к смерти Мэттью, однако она непреклонна и утверждает, что не имеет к произошедшему никакого отношения. Она наняла адвокатов и не раз встречалась с представителями правоохранительных органов с того времени, как они побывали в ее доме с ордером на обыск. Она о ситуации молчок. Но следователям, видимо, что-то известно, раз они получили ордер на обыск", - сказал инсайдер.

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