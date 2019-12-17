Украина Украинцам разрешат самим выбирать банк, на карту которого получать зарплату

2019-12-18 08:12 150

Кабмин Гончарука начал проект, которым предоставит украинцам право самостоятельно выбирать банк, на карту которого они хотят получать зарплату.

"В Украине существует явление, которое немало удивляет жителей развитых стран — "зарплатный проект". Это когда предприятие и банк договариваются о выплате зарплаты, не спрашивая мнение сотрудников. Им просто указывают, на карточку какого банка они будут получать деньги", - сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

По его словам, согласно закону украинцы такое право имеют, но большинство работодателей его не придерживается.

Кабмин планирует ввести систему, которая позволит украинцам свободно выбирать банки и не потребует от бухгалтеров лишней работы. Работники указывать свой IBAN (номер счета), а бухгалтер будет формировать простую ведомость для всех сотрудников, независимо от банка.