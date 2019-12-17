Украина Убийство Шеремета: адвокат рассказал о шоковом состоянии Юлии Кузьменко

2019-12-17 18:00 210

 

Юлия Кузьменко находится в изоляторе временного содержания на Подоле.

Адвокат подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Влад Добош заявляет, что его подзащитная находится в подавленном состоянии.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает корреспондент Укринформа.

«Она находится в изоляторе временного содержания на Подоле, меня к ней допускают. Она абсолютно не владеет информацией, не знает, что происходит вокруг. Она не видела этих брифингов и «Свобод слова «, не знает, что происходит в информационной среде. Она подавлена , ей кажется, что она спит и это страшный сон», — сказал Добош.

Он уточнил, что если 17 декабря ему не предоставят необходимую информацию, то будет обжаловать это в суде.

Добош уточнил, что он и адвокаты Кузьменко общаются с адвокатами другого подозреваемого по этому делу — Андрея Антоненко ( «Рифмастера»).

Также, по его словам, во вторник он планирует встретиться с защитниками еще одной подозреваемой по делу, Яны Дугарь.

Ранее адвокат подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Влад Добош пришел в Министерство внутренних дел для того, чтобы ознакомиться с материалами уголовного производства. В его поддержку под зданием МВД собрались около 50 человек.

Ранее 17 декабря Добош заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела в связи с отсутствием следователя, который подписал подозрение.

12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Следствие по делу об убийстве Шеремета подозревает пять человек — врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко.

У Кузьменко и Антоненко 12 декабря были проведены обыски.

Суд избрал меру пресечения Яне Дугарь в виде круглосуточного домашнего ареста, Антоненко и Кузьменко в виде содержания под стражей без определения залога.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

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