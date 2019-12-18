Украина Спецназовец и фигурант дела Шеремета отказался давать показания против себя

2019-12-18 12:11 138

Фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, сержант Сил специальных операций и музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) отказывается от дачи показаний следствию. Об этом говорится в заявлении группы правовой защиты Антоненко.

"Следователь вчера пытался допросить Андрея, но он вынужден был воспользоваться правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (то есть отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников). Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр внутренних дел, генеральный прокурор, а также лично президент Украины в один голос фактически назвали преступником. Учитывая это, мы предполагаем, что со стороны следственных будет определенная предвзятость", - говорится в сообщении защиты.

По их словам, Антоненко в дальнейшем будет давать показания, но только "когда убедится в беспристрастности следствия".

"Сейчас, с учетом имеющихся в деле материалов и громких заявлений в СМИ руководства страны, такой уверенности нет", - добавили адвокаты.

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Украина

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