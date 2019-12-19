Украина Сегодня День Святого Николая: история, традиции, запреты и советы укранцам

2019-12-19 10:41 333

День святого Николая открывает череду новогодних торжеств не только для маленьких украинцев, но и для их родителей. Ниже история праздника, запреты и детальнеее о том, что непременно стоит успеть в этот день.

День святого Николая: какого числа

День святого Николая в Украине ежегодно отмечается всегда 19 декабря. Считается, что именно в ночь на 19-е святой приходит в дома украинцев, чтобы порадовать малышей.

День святого Николая: традиции

В этот день в Украине принято класть детям сладости под подушку, а в Европе (германии, например) существуют специальные носочки: их развешивают у камина.

История рождения данной традиции такова: по соседству со святым Николаем жил бедный вдовец, и была у вдовца дочь. У той был возлюбленный из богатой семьи. Но его родители не хотели принять в дом бесприданницу. Узнав об этом, Николай решил: "У меня есть все, а рядом кто-то страдает". И чтобы помочь девушке, решил воспользоваться отцовским наследством. Ночью, чтобы не быть узнанным, он пробрался к убогому дому и кинул в окно спальни девушки сверток с золотыми монетами.

Так он соединил сердца возлюбленных, а по городу прошел слух, что небесный ангел помог влюбленным. Святой Николай первый раз в жизни почувствовал себя счастливым. Он стал приносить теплые вещи, игрушки и еду в дома обездоленных. И делал он это всегда под покровом ночи, чтобы не быть узнанным.

Однако как-то раз его выследили горожане и очень удивились, когда узнали, что этот замкнутый и застенчивый юноша имеет такое доброе сердце. Позже они выбрали Николая своим епископом.

День святого Николая: что нельзя делать

День Николая-2017 припадает на Рождественский пост. В этот день можно есть рыбу, но нельзя – мясо, яйца и другие продукты животного происхождения. По вторникам, согласно календарю питания Рождественского поста, разрешается горячая пища, приготовленная на растительном масле. Смело включайте в рацион каши и вегетарианские супы.

Многие задаются вопросом, можно ли шить в День Святого Николая? Православная церковь в этот праздник не говорит о каких-либо ограничениях на выполнение домашних работ. Но по народным обычаям, в этот день непринято шить, стирать и заниматься ремонтом.

Также в день святого Николая нельзя давать взаймы: заемщик вместе с деньгами может вынести из дома удачу и везение, верили наши предки. И даже наоборот – принято раздавать долги. День святого Николая считался последним днем в году, когда необходимо было вернуть все долги. Считалось, что если этого не сделать, то в грядущем году семья будет бедствовать.

День Николая Чудотворца: что нужно делать

В этот день непременно стоит сходить в церковь и помолиться. День Николая Чудотворца лучше всего начать с утренней службы.

Следуя примеру святого Николая, в этот день нужно помогать близким, раздавать милостыню, но делать это скромно, не кичась своей благотворительностью.

Первым обойти свой двор должен хозяин дома – если он этого не сделает, то в грядущем году жди беды, говорили наши предки. Поэтому на Николая мужчины старались встать пораньше и обойти весь двор.

Также в этот день принято было мириться, при этом приговаривали: "На Никольщину зови друга, зови и ворога, оба будут друзья".

Ну и, конечно, как мы уже упоминали, на Николая принято дарить детям подарки. Чаще всего дарят сладости: шоколад, конфеты, пряники. Их нужно положить ночью, чтобы утром человек проснулся и нашел под подушкой подарочек от Николая.

День Николая в старину всегда отмечали весело: устраивали гулянья, накрывали пышный стол, приглашали гостей. Это веселый праздник, поэтому 19 декабря нужно проводить в радости и веселье.

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