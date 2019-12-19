Украина Протесты в Киеве: Полиция третий день усиленно охраняет правительственный квартал

2019-12-19 13:16 111

Полицейские третий день подряд продолжают нести службу в центре Киева в усиленном режиме.

Как сообщила пресс-служба столичной полиции, такой вариант несения службы введен из-за массовых акций, которые в эти дни проходят в правительственном квартале.

"Работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога несут службу в усиленном режиме во время проведения ранее анонсированных мероприятий массового участия граждан, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акций", - говорится в сообщении.

В полиции вновь призвали организаторов и участников мероприятий воздержаться от нарушений общественного порядка.