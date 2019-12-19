Украина На зимние праздники назначили 33 дополнительных поезда

2019-12-19 17:30 195

 

На зимние праздники в Украине назначили уже 33 дополнительных поезда и продолжили маршруты восьми поездов. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Укрзализныця".

"Укрзализныця уже назначила 33 дополнительных поезда на новогодние и рождественские праздники. Четыре графиковые поезда совершат дополнительные рейсы, восемь - будут курсировать по удлиненными маршрутам. Все это позволит перевезти максимальное количество пассажиров в самые популярные места для отдыха", - сообщили в компании, добавив перечень этих поездов.

С полным перечнем дополнительных поездов можно ознакомиться по ссылке.

Всего в зимних праздников Укрзализныця планирует назначить 35 дополнительных поездов.

Напомним, пассажиры 136 поездов встретят Новый год в пути.

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