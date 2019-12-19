Украина В украинских банках появятся новые деньги, что будет со старыми купюрами, экстренное сообщение Нацбанка

2019-12-19 18:00 231

Украинцам показали новую монету и купюру, которые будут введены в оборот уже 20 декабря

В пятницу в украинских банках появятся новые деньги: монета номиналом 5 гривен и обновленная купюра в 50 гривен. В Нацбанке отметили, что введение монеты связано с экономией, а новой купюры – с защитой от подделок.

В частности, представители НБУ отметили, что продолжительность жизни монет в несколько раз выше, чем бумажных купюр мелких номиналов.

«Монеты обращаются около 20-25 лет. Зато банкноты номиналами 5 гривен могут обращаться незначительный промежуток времени - в среднем один-два года, поэтому банкноты нужно ежегодно печатать, обрабатывать и хранить. В то же время обращение монет требует от государства значительно меньших усилий и средств», - пояснили в Нацбанке.

Представители регулятора подчеркнули, что украинцам не нужно будет специально обменивать бумажные 5 гривен на монеты: старые купюры будут заменяться монетами постепенно и исчезать по мере естественного износа.

В свою очередь, новые 50 гривен по дизайну будут похожи на другие бумажные купюры нового поколения номиналами 20, 100, 500 и 1000 гривен. Их дизайн будет похож на предыдущие варианты, но при этом банкноты будут отличатся усиленной защитой.

«В частности, улучшена рельефность элементов печати, в том числе элемента для людей с недостатками зрения. Изменены и усовершенствованы ультрафиолетовая и инфракрасная защита, серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты», - рассказали в НБУ.

Замена старых купюр будет также происходить постепенно: новые будут вводиться в оборот параллельно с ними.

Ранее мы писали о том, что с пятницы, 20 декабря, мелочью станут и 5 гривен. А в следующем году появится и монета в 10 гривен.

В Национальном банке говорят, что этот шаг поможет сэкономить государству около 1 млрд грн ($41 млн), которые тратятся на их печать.

Отмечается, что монеты «живут» около 20–25 лет, тогда как банкноты номиналом 5 и 10 гривен — в среднем год-два.