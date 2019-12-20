Украина Синоптики предупредили о потопе: Украину зальет дождями

2019-12-21 11:30 204

Пока в Украине держится теплая весенняя погода, синоптики не дремлют и уже прогнозируют дожди.

Об этом пишет в Facebook народный синоптик Наталка Диденко.

По словам синоптика, сильный дождь в Киеве пройдет в понедельник. С приходом южного циклона в Украину в стране ожидаются осадки в виде дождя.

Синоптик с юмором дала рекомендательный совет, чтоб родители на День святого Николая детям под подушку положить зонтик, он скоро пригодится.

«Пока вы заняты разложением подарков от Николая, попутно сообщу, что ближайший серьезный дождь в Киеве будет в понедельник. К нам придет южный циклон. Дождь ожидается 23 декабря не только в Киеве, но об этом - позже. Поэтому можно положить под подушку большим деткам зонт, скоро понадобится)», - написала синоптик.