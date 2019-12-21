Украина Курс доллара в 2020 году: эксперт объяснил, что ждет украинцев, "откат неизбежен"

2019-12-22 12:30 5268

Украинский политолог Юрий Романенко жестко раскритиковал валютную политику Национального банка Украины и предрек тяжелые последствия для украинской экономики

Романенко записал видео, где сделал разбор последний действий НБУ и Минфина вместе с экономистом из Украинского института будущего Даниилом Мониным, который на пальцах показал чем закончатся спекулятивные игры с понижением курса доллара и как Минфин с НБУ загоняют экономику в яму (чтобы смотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Резкое падение курса доллара в Украине стало реальной угрозой для национальной экономики. Государственный бюджет не получил десятки миллиардов поступлений из-за этого, а Украина все больше попадает в спираль ОВГЗ. Это чревато падением курса гривны в будущем, которое неизбежно.

Эксперт рассказал, почему откат к более высокому курсу доллара в 2020 году неизбежен.

Коммуникация провалена, поэтому возникла паника в бюджетной сфере. Но что делать в 2020 году? В принципе, есть, что решить НБУ и Минфину вместе. Я вижу две такие базовые вещи, которые нужно решить: выводить курс в национальной валюте, который зафиксирован в госбюджете, а он зафиксирован на 27.0 и соответственно», – поделился Монин, отметив, что если не поднять курс, то может быть недобор бюджета сто миллиардов к дополнительному дифициту в сто миллиардов, который уже есть.

Отметим, что по мнению эксперта, базовый дефицит госбюджета на 2020 год – 2 процента ВВП, а если национальный банк продолжить валить, то будет 4 процента дефицита.

«Если государство не выведет курс, то проблемы будут и в реальном секторе, и в государстве, это повлияет на инфляцию. Поэтому многие не хотят снижать цены, потому что курс не реален», – уверен экономист.

Второй обязательной вещью Даниил Монин считает, что нужно, чтобы иностранцы перестали или хотя бы минимизировали приход иностранцев в облигации госзайма.

«Во-первых, это наращивает риски, а во-вторых, включение токов внутреннего ресурса позволит стабилизировать курс, а нацбанк может активно выступать по приведению курса в нужный диапазон», – объяснил он.