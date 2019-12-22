Украина Пенсии в Украине станут роскошью, их получат не все: как не остаться без выплат

2019-12-22 13:30 1107

Пенсии в Украине будут получать далеко не все, поскольку так называемой «социальной помощи» больше не будет

Об этом заявил заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирины Ковпашко, передает «Народная правда».

По ее словам, до 2004 года была предусмотрена так называемая «социальная помощь» для людей, у которых нет необходимого стажа работы. Однако теперь ее не будет. Поэтому, если при необходимых 26 годах работа, у человека будет 25,5 года, в назначении пенсии ей откажут.

«Предложат поработать еще полгода, тогда будет страховой стаж 26 лет. Не хватает года - предложат доработать еще год. И тогда человек выйдет на пенсию в 2020 году в возрасте 61 год. Второй вариант - дождаться, когда исполниться 63 года, тогда будет назначена пенсия по возрасту. Третий вариант - докупить пенсионный стаж, путем заключения договора о добровольном участии в системе общеобязательного пенсионного страхования», - отметила она.