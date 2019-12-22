Украина Пенсии в Украине станут роскошью, их получат не все: как не остаться без выплат

2019-12-22 13:30 1107

 

Пенсии в Украине будут получать далеко не все, поскольку так называемой «социальной помощи» больше не будет

Об этом заявил заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирины Ковпашко, передает «Народная правда».

По ее словам, до 2004 года была предусмотрена так называемая «социальная помощь» для людей, у которых нет необходимого стажа работы. Однако теперь ее не будет. Поэтому, если при необходимых 26 годах работа, у человека будет 25,5 года, в назначении пенсии ей откажут.

«Предложат поработать еще полгода, тогда будет страховой стаж 26 лет. Не хватает года - предложат доработать еще год. И тогда человек выйдет на пенсию в 2020 году в возрасте 61 год. Второй вариант - дождаться, когда исполниться 63 года, тогда будет назначена пенсия по возрасту. Третий вариант - докупить пенсионный стаж, путем заключения договора о добровольном участии в системе общеобязательного пенсионного страхования», - отметила она.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Какой будет погода в день зимнего солнцестояния в Украине и ее столице Киеве

2019-12-22 13:00 261

Синоптики предупредили о потопе: Украину зальет дождями

2019-12-21 11:30 6165

В Украине за год браков было в пять раз больше, чем разводов

2019-12-20 20:29 477

Доллар и евро подешевели - официальный и реальный курс валют на сегодня

2019-12-20 12:10 543

Еще новости в разделе "Украина"

Милованов: Службы занятости будут переводить на аутсорс

2019-12-22 14:00 156

Пенсии в Украине станут роскошью, их получат не все: как не остаться без выплат

2019-12-22 13:30 1107

Какой будет погода в день зимнего солнцестояния в Украине и ее столице Киеве

2019-12-22 13:00 261

Курс доллара в 2020 году: эксперт объяснил, что ждет украинцев, "откат неизбежен"

2019-12-22 12:30 5271
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Милованов: Службы занятости будут переводить на аутсорс 2019-12-22 14:00 156
Пенсии в Украине станут роскошью, их получат не все: как не остаться без выплат 2019-12-22 13:30 1107
Какой будет погода в день зимнего солнцестояния в Украине и ее столице Киеве 2019-12-22 13:00 261
Курс доллара в 2020 году: эксперт объяснил, что ждет украинцев, "откат неизбежен" 2019-12-22 12:30 5271

Лента

14:30 В США заявили о новых проблемах для Nord Stream-2
14:00 Милованов: Службы занятости будут переводить на аутсорс
13:30 Пенсии в Украине станут роскошью, их получат не все: как не остаться без выплат
13:00 Какой будет погода в день зимнего солнцестояния в Украине и ее столице Киеве
12:30 Курс доллара в 2020 году: эксперт объяснил, что ждет украинцев, "откат неизбежен"
12:00 Госстат заявил о резком росте тарифов, хотя Зеленский обещал обратное
11:30 Рябошапка пригрозил владельцам игорного бизнеса
11:00 Коболев рассказал подробности переговоров по газу
10:30 Появились печальные новости для тех, кто ездит на газе
10:00 В ЕС отреагировали на санкции против Северного потока-2