Украина Милованов: Службы занятости будут переводить на аутсорс

2019-12-22 14:00 156

Тимофей Милованов заявил, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует в среднесрочной перспективе перевести Службы занятости в Украине на аутсорс.

Об этом он рассказал во время презентации планов и достижений Минэкономики министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Харькове.

"Служба занятости - вместо 2500 различных ЦОВов и предприятий мы их переведем на аутсорс. И не будем создавать стимулы для предприятий, может доплачивать предприятиям, за обучение по повышению квалификации", - отметил Милованов.