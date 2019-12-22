Украина Милованов: Службы занятости будут переводить на аутсорс

2019-12-22 14:00 156

 

Тимофей Милованов заявил, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует в среднесрочной перспективе перевести Службы занятости в Украине на аутсорс.

Об этом он рассказал во время презентации планов и достижений Минэкономики министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Харькове.

"Служба занятости - вместо 2500 различных ЦОВов и предприятий мы их переведем на аутсорс. И не будем создавать стимулы для предприятий, может доплачивать предприятиям, за обучение по повышению квалификации", - отметил Милованов.

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