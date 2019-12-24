Украина В ПЦУ передумали переносить Рождество на 25 декабря, как у католиков

2019-12-24 12:41 177

Переход Православной церкви Украины на григорианский календарь может внести "смятение" в украинское православие. 

"Поспешное календарная реформа (и даже непродуманные одни попытки сейчас прорекламировали ее предложениями "удвоение празднование") потенциально "законсервируют" в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут смятение в украинское православие на десятилетия вперед", -  сообщил архиерей ПЦУ Евстратий Зоря в Facebook.

По словам Зори, риски от реформы церковного календаря сегодня очевидны и реальны.

Напомним, ранее сообщалось, что Епифаний планирует перенести Рождество. Дату празднования Рождества хотят с 7 января сместить на 25 декабря, но только тогда, когда верующие будут к этому готовы.

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