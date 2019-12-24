Украина Курс валют: Доллар обрушился до минимального показателя за пять лет

2019-12-24 12:14 201

В обменниках продолжается падение курса доллара до минимальных уровней за три года. Сегодня, 24 декабря, курс продажи наличного доллара понизился на 6,95 коп. до 23,2803 UAH/USD, курс покупки - на 11,72 коп. до 22,9324 UAH/USD.

Средний курс покупки евро понизился на 16,62 коп. до 25,3200 UAH/EUR, курс продажи понизился на 7,33 коп. до 25,8665 UAH/EUR.

Межбанковские валютные торги в Украине во вторник открылись долларом по 23,26-23,28 грн. По сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день доллар ни в покупке, ни в продаже не изменился. Евро к закрытию торгов в покупке подорожал на 1 коп., а в продаже - на 2 коп., составив 25,77-25,78 грн. Рубль подорожал в продаже - 0,373-0,374 грн.

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