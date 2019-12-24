Украина Сначала морозы, после - "жара": синоптик заинтриговала прогнозом на Новый год в Украине

2019-12-24 18:00 756

На Новый год в Украине, с 31 декабря – 1 января, прогнозируют начало очередной волны потепления.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

При этом, с 27-28 декабря, в пятницу и субботу, в большинстве областей Украины пройдет похолодание. Температура воздуха понизится до 3 градусов тепла – 4 градусов мороза.

Осадки из дождя перейдут в снег и мокрый снег, а на дорогах образуется снежная каша и гололед.

На Рождество по григорианскому календарю, 25 декабря, в Украине ожидаются дожди, в западных областях – с мокрым снегом.