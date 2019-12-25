Украина Две недели отрабатывать не надо: Кабмин освободил украинцев от "рабства"

2019-12-25 18:00 186

Правительство собирается внести изменения в Трудовой кодекс Украины (КЗоТ). Если нормы будут приняты, то увольняться будет проще. Более того, обязательная отработка две недели также будет отменена.

Об этом стало известно из выдержек нового законопроекта, которые обнародовал на своей странице в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. Передает издание Обозреватель.

Так в данном законе прописано, если сотрудник желает разорвать трудовой договор – ему достаточно сообщить об этом за две недели, но отрабатывать будет не нужно. Уволится можно по своей инициативе.

Однако, в этом моменте могут быть нюансы. Все зависит от вашего трудового договора.

В договоре могут быть прописаны:

- ряд уважительных причин, из-за которых сотрудник может уволиться без предупреждения за две недели;

- другие сроки предупреждения об увольнении.

Самое интересное, что заявление об увольнение можно написать и отправить в электронном виде. Но опять же таки, если это позволяет ваш трудовой договор.

В случае, если ваш работодатель нарушил условия трудового контракта, то написать заявление и уйти с работы будет легче.

Отказ работодателя увольнять будет считаться нарушением КЗоТа, при чем в грубой форме.

Если работодатель нарушит трудовой договор, сотрудник может уволиться, когда угодно и получить компенсацию в размере 50 среднедневных зарплат.

Также у сотрудника тогда появляется право разорвать контракт в одностороннем порядке - для этого ему достаточно будет прислать работодателю письмо о том, что он вручил заявление.