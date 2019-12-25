Украина Снег и сильный ветер: синоптик предупредила украинцев о резкой смене погоды

2019-12-25 20:00 252

Погода подготовила украинцам немало испытаний, вместе с тем, и без долгожданных приятностей – не обойдется

Об этом пишет синоптик Наталии Диденко.

Так, по прогнозам, в Украине в ближайшее время будет сыро, местами – мокро, на западе – наконец-то пойдет снег:

«Пониженное атмосферное давление, атмосферные фронты циклона, влажность, плотная облачность, туманы, дожди, мокрый снег», - все это 26 декабря будет в Украине, отмечает синоптик.

По осадкам в частности, то в четверг, 26-го декабря они будут обильными:

«Пройдут дожди в большинстве областей, на Западе будет преобладать уже мокрый снег, в южной части существенные осадки маловероятны, однако туманы с дождем – вполне».

В западных областях возможны сильные порывы ветра:

«Температура воздуха ближайшей ночью и завтра днем практически одинакова, +3 - +7 градусов», - пишет синоптик. В Крыму, конечно, теплее - до +9 градусов, а на Западе кое-где 0 - +3 градуса.

26-го декабря в украинской столице будет дождливо:

«Температура воздуха будет колебаться в пределах +5, +6 градусов».

Известно также, что к концу недели похолодает на 2-5 градусов:

«Появятся небольшие «минуса» и больше мокрого снега. Однако это лайт-похолодание не перейдет в настоящие морозы, а, наоборот, изменится в начале нового года очередным потеплением», - подытожила синоптик и посоветовала держать головы и сосуды в тонусе, потому как переменчивая погода может испортить празничное настроение через вялое самочувствие многим.

Сообщалось также, что синоптики рассказали украинцам, какая погода выпадет на Новый год, 31 декабря.

Согласно прогнозам, Украина встретит 2020 год очень разнообразно. Сайт "Метеопрог" сообщает, что накануне праздника стоит готовиться к сильным заморозкам и дождям.

В Киеве 31 декабря 2019 года обещают обильные осадки - выпадет снег с дождем. Температура может колебаться от -4 до +2 градусов при умеренном ветре.

Как ожидают синоптики, в Харькове температура весь день будет держаться на нулевой отметке термометра, но к ночи может похолодать до -3. При этом во второй половине дня прогнозируют снег или мокрый снег.