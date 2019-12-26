Украина Лисичанск Луганской области из-за долгов остался без отопления и воды

2019-12-26 11:15 192

В Луганской области около 46 тысяч человек в городах Лисичанск, Новодружеск, Приволье остаются без водоснабжения. Также в Лисичанске наблюдаются перебои с теплоснабжением. 

"По состоянию на 7:00 26 декабря в связи с отключением 24 декабря от электроснабжения из-за задолженности за потребленную электроэнергию семи насосных станций ЛКСП Лисичанскводоканал, без централизованного водоснабжения остаются частично город Лисичанск, город Приволье и город Новодружеск (около 46 тыс. абонентов)", – сообщает ГСЧС в четверг, 26 декабря.

В связи с недостаточным количеством воды в системе, 25 декабря приостановлена работа одной котельной в Лисичанске. Без теплоснабжения остались 110 жилых домов (около 5 тыс. 200 абонентов), три школы, три детских сада и четыре медицинских учреждения. При этом по состоянию на данное время температура воздуха всего 3 градуса тепла.

"В случае необходимости будет осуществляться подвоз воды", – пообещали спасатели.

 

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