Украина документ Поворот в деле Шеремета: Подозреваемая Кузьменко подала в суд на Арсена Авакова

2019-12-26 10:41 219

Против МВД и его главы Арсена Авакова фигурантка дела Павла Шеремета врач Юлия Кузьменко подала судебный иск.

Как свидетельствуют данные сайта "Судебная власть Украины", в деле № 757/66623/19 №: 757/66623/19-ц указывается, что иск Кузьменко направлен на защиту чести, достоинства и деловой репутации. Аваков указан как третье лицо в иске, ответчиком является МВД Украины.

Телерадиокомпания "Украина" указана как еще одно третье лицо в исковом заявлении Кузьменко.

Документ был подан в Печерский районный суд города Киева 23 декабря. Рассматривать иск Кузьменко будет судья Сергей Вовк, который 13 декабря постановил взять подозреваемую под арест в качестве меры пресечения.

Напомним, 24 декабря Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко. Суд оставил в силе решение, которым Юлия Кузьменко будет находиться под стражей до 8 февраля 2020 года. 12 декабря Нацполиция задержала и объявила подозрение фигурантам дела об убийстве Шеремета. 13 декабря Печерский суд проводил заседание по избранию меры пресечения подозреваемым в деле об убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь. Подозреваемую Кузьменко суд постановил на два месяца взять под стражу. Однако сторона защиты подала апелляцию.