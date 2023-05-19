ВОЙНА В Украине Получить услуги в сервисных центрах МВД Украины теперь можно по загранпаспорту

2023-05-19 20:34

Теперь все услуги сервисных центров МВД теперь можно получить, предоставив администратору в качестве документа, удостоверяющего личность, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, или его электронный вариант в приложении.

Это предусмотрено постановлением Кабмина № 454 от 02 мая 2023 года, которое вступило уже в силу.

"Стоит отметить, что в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства вместе предоставляется справка о регистрации места жительства лица.

Так же в случае предоставления паспорта гражданина Украины для выезда за границу, вместе предоставляется справка о регистрации места жительства лица".

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