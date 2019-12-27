Украина Нацбанк обвалил курс гривны на Новый год

2019-12-28 00:01 225

 

Официальный курс гривны по отношению к доллару вырос на 39 копеек. Такая котировка будет действовать до 3 января из-за выходных.

Национальный банк Украины на пятницу, 3 января, ослабил гривну на 39 копеек – до 23,68 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 27 декабря.

Также стоимость евро увеличилась на 62 копейки. Так, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 23,6862 гривны;

– 100 евро – 26,4220 гривен.

Накануне Нацбанк впервые за год провел валютный аукцион, купив 230 миллионов долларов. В целом центробанк купил на межбанке 700 миллионов, что является рекордом за 12 лет.

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Украина

Нацбанк обвалил курс гривны на Новый год 2019-12-28 00:01 225
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