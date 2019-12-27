Украина На пенсию в 50 лет: украинцам раскрыли главное условие для молодых пенсионеров

2019-12-28 09:30 213

В Украине право выхода на пенсию в 50 лет имеют лица, у которых есть дети с инвалидностью, полученной после 6 лет или при рождении.

Информация взята из издания "Пенсійний кур’єр" № 50 (864) в разделе "Ответы на вопросы".

В ПФУ указали, что согласно действующему законодательству, "право на назначение досрочной пенсии по возрасту имеют матери лиц с инвалидностью с детства, воспитавшие их до шестилетнего возраста, по достижении 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет". В то же время, пункт 2.18 Порядка предоставления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий предусматривает, что признание лица инвалидом с детства или ребенком-инвалидом удостоверяется выпиской из акта осмотра в МСЭК, медицинским заключением, удостоверением получателя помощи, справкой органа, который назначал помощь. Также предоставляется заключение врачебно-консультационной комиссии, что ребенок имел медицинские показания для признания инвалидности до достижения 6 лет, и/или заключение МСЭК о возможном наступлении инвалидности до 18 лет, этот документ называется "вывод о времени наступления инвалидности".

Для досрочного выхода на пенсию органам ПФУ нужно предоставить перечисленные документы из учреждений здравоохранения и органов социального обеспечения.