Украина В Кабмине подсчитали трудоспособных украинцев, которые работают легально

2019-12-28 14:30 201

 

Министр развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в Украине из 28,5 млн грн лиц трудоспособного возраста легально работают лишь 12,8 млн.

Об этом сообщает Укринформ.

По словам министра, сейчас в Украине не защищены права 15,7 млн человек, а именно - нелегальных работников, которые работают без трудовых соглашений, трудовых мигрантов, которые выехали из Украины, трудоспособных пенсионеров, безработных, людей с инвалидностью и лиц, которые занимаются домашним хозяйством.

«Только 12, 8 млн из 28, 5 млн трудоспособного возраста работают легально, то есть имеют гарантии защиты своих трудовых прав», - заявил Милованов.

Также Милованов отметил, что «сегодняшний кодекс законов о труде не защищает всех 28, 5 млн украинцев».

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