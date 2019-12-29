Украина В Украине увеличилось число городов, в которых пересмотрели тарифы на тепло

2019-12-29 14:00 249

 

В большинстве городом суммы в платежках уменьшились на треть

В Украине увеличилось число городов, в которых пересмотрели тарифы на тепло. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Алексея Гончарука в Telegram.

По его словам, еще больше городов присоединились к пересмотру тарифов на тепло.

"Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Херсон, Кропивницкий, Черкассы, Северодонецк, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Черновцы, Чернигов, Киев - жители городов смогут сэкономить почти треть от суммы в старых платежках", - сообщил премьер.

При этом он отметил, что не везде местные власти пересмотрели тарифы.

"Призываю глав каждого города оперативно осуществить все необходимое - цена на тепло для людей должна снизиться уже с первого месяца 2020 года", - заявил Гончарук.

Напомним, в платежках за декабрь 2019 года, которые киевляне получат в январе следующего года, стоимость отопления и горячей воды будет снижена на 22-23%. Уменьшение тарифов произошло после снижения цены на газ.

Кроме того, премьер Алексей Гончарук сообщил, что несколько украинских городов, среди которых Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов, пересматривают тарифы на тепло после распоряжения Кабинета министров, которое меняет процедуру установления тарифов.

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