Украина 76 из 81 освобожденных вернулись на подконтрольную Украине территорию

2019-12-30 12:41 231

В рамках состоявшегося в минувший уикенд на Донбассе обмена между властями Украины и самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР" последним были переданы 124 человек.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, передает Интерфакс-Украина.

"Произошел обмен 76 на 124", - сказала она в аэропорту Борисполь после прибытия самолета с освобожденными украинцами.

Напомним, 29 декабря Украина и сепаратисты "ЛДНР" провели обмен пленными на КПВВ Майорское. На подконтрольную территорию были возвращены 76 граждан.

Президент Владимир Зеленский уточнил, что в ходе обмена на Донбассе был освобожден 81 человек, но 76 из них вернулись на подконтрольную Украине территорию, остальные остались в ОРДЛО, потому что там находятся и семьи.