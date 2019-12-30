Украина СКРЫТЫЕ ОПАСНОСТИ НОВОГОДНИХ ФЕЙЕРВЕРКОВ - КАК ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМ

2019-12-31 14:45 186

В былые времена празднование Нового года украшали лишь "дождик" да бенгальские огни. В этом тысячелетии и до Украины наконец дошла мода на фейерверки и салюты. Радующее глаз разноцветье огней, взлетающее в ночное небо и окрашивающие его во все цвета радуги - от такого зрелища кровь начинает быстрее течь по жилам, а гормоны счастья устраивают свой собственный сабантуй.

Однако эти яркие "шутихи", как называли их наши предки 200 лет назад, могут не только радовать, но и принести беду. Учитывая, что зимние праздники всегда сопровождается еще и обильными алкогольными излияниями, напоминание о том, к чему может привести неосторожное обращение с пиротехникой, не будет лишним.

О том, какие травмы может нанести неумелое или неосторожное обращение с пиротехническими изделиями, расскажет "Медобоз".

Каждый год десятки украинцев страдают от травм, полученных от неумелого или неосторожного пользования всяческими зажигательными – в прямом, а не в переносном смысле – развлечениями.

Новогодние праздники еще только начались, а пострадавшие уже есть: на открытии елки в Ивано-Франковске 17-летняя девушка получила травмы головы. В нее угодила неосторожно брошенная кем-то из присутствующих петарда. По некоторым сообщениям, пострадало лицо несчастной, и это печальное событие может наложить свой отпечаток на всю ее жизнь.

По неосторожности также могут возникнуть пожары, другие виды повреждения имущества.

Чаще всего в результате несчастных случаев, связанных с запусками фейерверков, петард, ракет, салютов происходят:

- ожоги глаз, вплоть до потери зрения;

- ожоги и другие повреждения кистей рук;

- рваные раны;

- отравления продуктами горения.

В последние годы новогодняя канонада салютов уже не так популярна. Однако несмотря на запреты, многие украинцы не разлюбили пошуметь, хотя бы в новогоднюю ночь.

Как происходят несчастные случаи?

Чаще всего травмы и ожоги возникают, если ракета летит не в ту сторону. Полет салюта достигает 30 метров в высоту, и если на пути ее полета встретится непредвиденное препятствие, например, ветка от дерева, птица, электропровод, – то ракета может кардинально изменить направление движения.

Следствием может быть попадание ракеты в окно дома, что может вызвать пожар в жилом помещении. Также ракета может упасть назад, а при неверном использовании и взорваться на месте, не успев даже взлететь.

Чем опасны петарды?

Петарды – также довольно опасная игрушка. В ней содержится пусть небольшой, но все же опасный заряд пороха. Иногда он более мощный, чем должен быть или чем вы ожидаете. Результатом запуска такой петарды также бывают травмы рук, глаз, ожоги, порча имущества.

Также петарды могут нанести вред органам слуха и даже нервной системе. При срабатывании заряда хлопок может получиться настолько громким, что может:

- повредить барабанные перепонки;

- вызвать расстройство нервной системы;

- вызвать бессонницу;

- ввести в состояние стресса;

- спровоцировать приступ тахикардии, даже сердечный приступ.

Отравление дымом от пиротехники

Взрывы пиротехники обычно сопровождает выброс множества самых разных газов, а также так называемых взвешенных частиц, солей металлов. Они выделяются в результате горения различных химических веществ, которые добавляются производителями, чтобы придать салюту или фейерверку тот или иной цвет.

В частности, нитрат стронция придает фейерверку ярко-красный цвет, алюминий, свинец, цинк со ртутью – искрящийся белый цвет, нитрат бария – зеленый, а сернистое олово – синий.

Эти вещества в большом количестве содержатся в салютах и фейерверках, выделяясь в процессе горения. Как следствие, вместе с красивой картинкой человек получает еще и целый букет вдыхаемых ядовитых газов, ведь каждый из этих химикатов по-своему вреден для организма человека.

Частое вдыхание ядовитых газов, выделяемых при горении пиротехники, может вызвать:

- интоксикацию (отравление) организма;

- приступ бронхиальной астмы, который может перерасти в хроническую форму;

- бронхит;

- аллергическую реакцию (ринит, слезотечение, отеки лица);

- рак легких;

- обострение заболеваний сердца.

Алюминий вызывает дерматит, а накапливаясь в организме, способен вызвать расстройство работы нервной системы. Сульфид сурьмы, придающий огням искристость, при горении является канцерогеном, а соли свинца отравляют также почки и кишечник. Нитрат бария, в свою очередь, может вызвать отравление дыхательной системы.

Эти, а также многие другие, неназванные здесь химические вещества, используемые при изготовлении пиротехники, способны вызвать при вдыхании отравление и ожоги органов дыхания.

Что касается запуска фейерверков, то ученые узнали – взрывная волна, которая образуется при их запуске, менее опасна и приносит меньше вреда наблюдающим за этим красивым действием, нежели вдыхание мельчайших частиц тех взрывчатых материалов, которые не сгорели.

Как избежать несчастья во время запуска пиротехники

Празднование пройдет весело и без огорчительных последствий для здоровья, если соблюдать некоторые правила, необходимые при обращении с пиротехникой.

Во-первых, во время проведения фейерверков и запуска ракет и салютов следует держаться с той стороны, откуда дует ветер. Это важно, чтобы на зрителей не попадал дым, а, следовательно, и ядовитые химикаты, которые в нем содержатся.

Во-вторых, желательно также применять пиротехнические средства в тех местах, которые расположены далеко от плотно заселенной местности.

В-третьих, следует обратить внимание на особый инструктаж детей, если планируется, что они примут участие в любовании салютом. Тем более они должны знать, что и фейерверки, и петарды – не игрушка. Младшим членам семьи нужно сообщить заранее, что не следует стоять близко от брошенной петарды, категорически запрещается пытаться поднять ее с земли и тем более – бросать в людей.

Самый надежный способ избежать травм или осложнений здоровья при использовании пиротехники – это довериться профессионалам, а самим при этом любоваться на многоцветную красоту фейерверка с безопасного расстояния.

Правила самостоятельного использования пиротехники

Если вы хотите избежать трагедий при использовании пиротехники, запомните следующие необходимые правила:

- когда покупаете пиротехнические изделия, обращайте внимание на сроки годности;

- проверьте, чтобы инструкция по применению была переведена с китайского;

- изделия пиротехники покупайте только в заводской упаковке, не старайтесь сэкономить, покупая самодельную пиротехнику – такая "экономия" может дорого обойтись;

- храните подобные изделия подальше от нагревательных приборов, и в месте, которое недоступно для детей;

- не носите пиротехнику в карманах, под одеждой, изъятой из упаковки;

- не используйте пиротехнику, которая имеет откровенные дефекты – мятые, мокрые, имеющие трещины или иные повреждения как на корпусе, так и на фитиле;

- не пытайтесь разбирать или переделывать подобные изделия;

- ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехническими изделиями при их использовании;

- не пытайтесь повторить запуск салюта, если в первый раз сгорел фитиль или по иной причине запуск не произошел.

Как бы вы не были уверены в том, что знаете, как запускать фейерверки, каждый раз снова перечитывайте инструкцию, поскольку правила использования продукта могут меняться.