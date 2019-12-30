Украина В Украине объявили штормовое предупреждение на Новогоднюю ночь

2019-12-30 17:00 54

По Украине объявили штормовое предупреждение на 31 декабря. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"31 декабря в Украине, кроме южных областей, порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.

Стоит отметить, что для Киева и области выпустили отдельное предупреждение: порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

При таких погодных условиях специалисты призывают соблюдать основные правила безопасности: закрывать плотно окна, убирать с балконов предметы, которые могут выпасть на улицу, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий электропередачи на улице.