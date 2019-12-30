Украина С антибиотиками можно: Супрун удивила новыми фактами об алкоголе

2019-12-30 22:00 111

 

Уляна Супрун рассказала новые факты об алкоголе перед новогодними застольями, которые скоро начнутся в Украине. Бывшая и.о. министра здравоохранения напомнила, что алкоголь очень вреден, он вызывает онкологические заболевания, а также отметила, что безопасной дозы спиртного абсолютно не существует. Об этом медик написала на своей Facebook-странице.

Факты об алкоголе:

Алкоголь действует на каждую клетку тела. Он приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету. Также популярным мифом является полезность алкоголя для здоровья. Это неправда. Он не продлевает жизнь и не спасает от депрессии.

Вопреки популярному мифу, алкоголь совсем не согревает. Наоборот - он расширяет сосуды, а прилив крови вызывает ощущение тепла. Тело постепенно снижает температуру и замерзает.

У алкоголя нет никаких профилактических свойств. Он не оздоравливает организм, а наоборот вред от его последствий больше, чем польза.

Если вы принимаете лекарства - лучше отказаться от алкоголя. Но то, что алкоголь нельзя совмещать с антибиотиками - это миф. Он несовместим только с некоторыми.

Во время беременности нужно исключить алкоголь полностью. Даже один бокал может сказаться на здоровье будущего ребенка.

Не употребляйте спиртные напитки при детях. Так вы теряете свой авторитет и их доверие.

Если вы не можете совсем отказаться от горячительных напитков - употребляйте их правильно. Например, запивайте спиртное водой.

Принимать активированный уголь перед застольем совсем не нужно. Нет никаких доказательств положительного влияния его на организм.

Безопасной дозы алкоголя не существует. Помните это.

Никогда не садитесь за руль навеселе. Любой процент алкоголя в крови увеличивает риск попасть или спровоцировать аварию.

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