Украина В Украине запретили ряд препаратов для наркоза из-за летального случая

2019-12-30 21:30 150

Министерство здравоохранения Украине запретило ряд препаратов, которые могли привести к тяжелым побочным реакциям и смерти пациента в Каменском Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В ходе экстренного заседания комиссии Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками и государственным предприятием было сообщено о фактах выявления случаев тяжких побочных реакций после применения вероятно лекарственного средства Дипрофол и других лекарственных средств, что применялись во время и после проведения хирургического вмешательства пациентам.

С целью проверки несоответствия качества или возможной фальсификации лекарственных средств, возможных нарушений холодовой цепи хранения и транспортировки лекарственных средств, Гослекслужбой запрещено такие серии препаратов:

Дипрофол , эмульсия для инъекций 1% по 20 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере, по 1 блистере в пачке из картона, серии 19000015, производства ОАО «Фармак», Украина;

, эмульсия для инъекций 1% по 20 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере, по 1 блистере в пачке из картона, серии 19000015, производства ОАО «Фармак», Украина; Дитилин-Биолек , раствор для инъекций 20 мг/мл, по 5 мл в ампуле в пачках, серии 106007/19, производства ОАО «Фармстандарт-Биолек», Украина;

, раствор для инъекций 20 мг/мл, по 5 мл в ампуле в пачках, серии 106007/19, производства ОАО «Фармстандарт-Биолек», Украина; Атракуриум-Ново , раствор для инъекций 10 мг/мл, по 5 мл во флаконах, серии 140319, производства ООО фирмы «Новофарм-Биосинтез», Украина;

, раствор для инъекций 10 мг/мл, по 5 мл во флаконах, серии 140319, производства ООО фирмы «Новофарм-Биосинтез», Украина; Дипрофол , эмульсия для инъекций 2% по 50 мл во флаконе; по 1 флакону в пачке из картона, серии 18000241, производства ОАО «Фармак», Украина;

, эмульсия для инъекций 2% по 50 мл во флаконе; по 1 флакону в пачке из картона, серии 18000241, производства ОАО «Фармак», Украина; Фентанил , раствор для инъекций 0,05 мг/мл, по 2 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере в коробке из картона, серии 03990919, производства ООО «Харьковское фармацевтическое предприятие «Здоровье народа», Украина;

, раствор для инъекций 0,05 мг/мл, по 2 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере в коробке из картона, серии 03990919, производства ООО «Харьковское фармацевтическое предприятие «Здоровье народа», Украина; Фентанил Калцекс , раствор для инъекций 0,05 мг/мл, по 2 мл в ампуле; по 5 ампул в контурной ячейковой упаковке (поддоне), по 2 контурные упаковки (поддоны) в пачке с картона, серии 28610417, производства: все стадии производственного процесса, кроме выпуска серии: «ХСМ Фармас.р.о.», Словакия производитель, который отвечает за контроль серии/испытания: АО «Гриндекс», Латвия производитель, который отвечает за выпуск серии: АО «Калцекс», Латвия;

, раствор для инъекций 0,05 мг/мл, по 2 мл в ампуле; по 5 ампул в контурной ячейковой упаковке (поддоне), по 2 контурные упаковки (поддоны) в пачке с картона, серии 28610417, производства: все стадии производственного процесса, кроме выпуска серии: «ХСМ Фармас.р.о.», Словакия производитель, который отвечает за контроль серии/испытания: АО «Гриндекс», Латвия производитель, который отвечает за выпуск серии: АО «Калцекс», Латвия; Сибазон , раствор для инъекций, 5 мг/мл по 2 мл в ампуле, по 5 ампул в блистере, по 2 блистера в коробке из картона, серии 03880919, производства ООО «Харьковское фармацевтическое предприятие «Здоровье народа», Украина;

, раствор для инъекций, 5 мг/мл по 2 мл в ампуле, по 5 ампул в блистере, по 2 блистера в коробке из картона, серии 03880919, производства ООО «Харьковское фармацевтическое предприятие «Здоровье народа», Украина; Дитилин-Дарница , раствор для инъекций 20 мг/мл, по 5 мл в ампуле, серии cw40919, производства ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина;

, раствор для инъекций 20 мг/мл, по 5 мл в ампуле, серии cw40919, производства ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина; Дитилин-Биолек , раствор для инъекций 20 мг/мл, по 5 мл в ампуле в пачке, серии 106009/19, производства ОАО «Фармстандарт-Биолек», Украина;

, раствор для инъекций 20 мг/мл, по 5 мл в ампуле в пачке, серии 106009/19, производства ОАО «Фармстандарт-Биолек», Украина; Атракуриум-Ново , раствор для инъекций 10 мг/мл, по 2,5 мл во флаконе; по 5 флаконов в контурной ячейковой упаковке; по 1 контурной ячейковой упаковке в пачке из картона, серии 220619, производства ООО фирма «Новофарм-Биосинтез», Украина;

, раствор для инъекций 10 мг/мл, по 2,5 мл во флаконе; по 5 флаконов в контурной ячейковой упаковке; по 1 контурной ячейковой упаковке в пачке из картона, серии 220619, производства ООО фирма «Новофарм-Биосинтез», Украина; Атропин-Дарница, раствор для инъекций, 1 мг/мл по 1 мл в ампуле; по 10 ампул в коробке, по 5 ампул в контурной ячейковой упаковке; по 2 контурные упаковки в пачке, серии AD30918, производства ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина.

Накануне в Днепропетровской области полиция открыла производство из-за инцидента в больнице Каменского. Во время проведения операций, пострадали семь пациентов – из них одна женщина умерла. По данным правоохранителей, операции в больнице были проведены с 17 по 19 декабря. Были неподтвержденные сообщения о том, что ухудшение состояния здоровья пациентов мог вызвать препарат для анестезии.