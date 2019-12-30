Новый год-2020: как правильно загадывать желание, чтобы оно сбылось

Новый год – праздник особенный, волшебный. Именно в эту ночь можно загадать сокровенное желание, которое непременно исполнится.
По традиции большинство украинцев под бой курантов пишут желание на бумажке, сжигают, бросают его пепел в шампанское и за 12 ударов выпивают бокал до дна. Вашему вниманию различные варианты того, как можно загадать волшебное желание.
Визуализация
По-итальянски
Если не хотите есть бумагу, попробуйте загадать желание так, как это делают итальянцы. Под бой курантов съешь 12 виноградин (они считают виноград источником счастья и удачи). От косточек необходимо избавиться ровно до последнего удара курантов! Чтобы желание сбылось наверняка можно пойти на хитрость и полакомиться виноградом без косточек. Любители азарта все же могут попробовать обогнать время и успеть получить свою порцию виноградного счастья.
Если снежинка не растает..
Выйдите на улицу за 15 минут до Нового года и поймайте снежинку. Если она не растает, когда на часах стукнет 12, то все задуманное свершится!
Свеча горела на столе
В канун Нового года купите длинную и тонкую свечу. Зажгите ее ровно в полночь, скажите над ней заветные слова и поставьте на праздничный стол. Если свеча догорит до конца вечера, то в Новом году ваша мечта сбудется!
Реальная любовь
Для самых любвеобильных. Во время боя курантов выключи свет, найди в темноте своего парня или девушку и поцелуй. Работает? Проверим в 2020-м!
Пирог
Перед новогодней ночью испекике свой любимый пирог и в тесто положите одно бобовое зернышко или горошину. Поставьте на праздничный стол и разрежьте. Кому из гостей попадется зернышко, у того желание точно сбудется.