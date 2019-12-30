Украина Новый год-2020: как правильно загадывать желание, чтобы оно сбылось

2019-12-31 20:30 477

 

Новый год – праздник особенный, волшебный. Именно в эту ночь можно загадать сокровенное желание, которое непременно исполнится.

По традиции большинство украинцев под бой курантов пишут желание на бумажке, сжигают, бросают его пепел в шампанское и за 12 ударов выпивают бокал до дна. Вашему вниманию различные варианты того, как можно загадать волшебное желание.

 Визуализация 

 Для того, чтобы загаданные желания сбывались, необходимо их точно формулировать. Стоит избегать частиц «не». Приведем пример. Если Вам необходимо здоровье, не говорите «Я желаю не болеть». Произносите то, что хотите воплотить в жизнь — «Я желаю быть здоровым». Желания «реагируют» на мечты в настоящем времени, представляясь реальным фактом, а не отдаленным будущим. При этом необходимо заранее тщательно продумать слова и мысли, ведь фраза «бойтесь своих желаний, они имеют свойство исполняться» была сказана не просто так. Получив достаток в чем-либо одном, есть вероятность потерь в чем-то другом. 

По-итальянски

Если не хотите есть бумагу, попробуйте загадать желание так, как это делают итальянцы. Под бой курантов съешь 12 виноградин (они считают виноград источником счастья и удачи). От косточек необходимо избавиться ровно до последнего удара курантов! Чтобы желание сбылось наверняка можно пойти на хитрость и полакомиться виноградом без косточек. Любители азарта все же могут попробовать обогнать время и успеть получить свою порцию виноградного счастья.

Если снежинка не растает..

Выйдите на улицу за 15 минут до Нового года и поймайте снежинку. Если она не растает, когда на часах стукнет 12, то все задуманное свершится!

Свеча горела на столе

В канун Нового года купите длинную и тонкую свечу. Зажгите ее ровно в полночь, скажите над ней заветные слова и поставьте на праздничный стол. Если свеча догорит до конца вечера, то в Новом году ваша мечта сбудется!

Реальная любовь

Для самых любвеобильных. Во время боя курантов выключи свет, найди в темноте своего парня или девушку и поцелуй. Работает? Проверим в 2020-м!

Пирог

Перед новогодней ночью испекике свой любимый пирог и в тесто положите одно бобовое зернышко или горошину. Поставьте на праздничный стол и разрежьте. Кому из гостей попадется зернышко, у того желание точно сбудется.

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