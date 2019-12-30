Украина Новый год-2020: как правильно загадывать желание, чтобы оно сбылось

2019-12-31 20:30 477

Новый год – праздник особенный, волшебный. Именно в эту ночь можно загадать сокровенное желание, которое непременно исполнится.

По традиции большинство украинцев под бой курантов пишут желание на бумажке, сжигают, бросают его пепел в шампанское и за 12 ударов выпивают бокал до дна. Вашему вниманию различные варианты того, как можно загадать волшебное желание.

Визуализация

Для того, чтобы загаданные желания сбывались, необходимо их точно формулировать. Стоит избегать частиц «не». Приведем пример. Если Вам необходимо здоровье, не говорите «Я желаю не болеть». Произносите то, что хотите воплотить в жизнь — «Я желаю быть здоровым». Желания «реагируют» на мечты в настоящем времени, представляясь реальным фактом, а не отдаленным будущим. При этом необходимо заранее тщательно продумать слова и мысли, ведь фраза «бойтесь своих желаний, они имеют свойство исполняться» была сказана не просто так. Получив достаток в чем-либо одном, есть вероятность потерь в чем-то другом.