Украина Как правильно встретить Новый год 2020: гороскоп на 31 декабря для всех знаков зодиака

2019-12-31 21:00 165

 

Астрологи предлагают вам гороскоп на 31 декабря для всех знаков зодиака.

Овен

Овен будет себя прекрасно чувствовать. А звезды рекомендуют представителям этого знака зодиака встретить Новый год в шумной компании старых друзей, но недалеко от родного дома.

Телец

Тельцам звезды советуют выспаться и побаловать себя ванной и масками. А Новый год встречайте с друзьями и родственниками, не волнуйтесь, все будет отлично.

Близнецы

Близнецам удастся встретить Новый год без долгов. А на праздничной вечеринке представители этого знака будут блистать.

Рак

Вам не очень хочется встречать Новый год и поддаваться всеобщей радости, но сделайте над собой усилие, ведь от этого зависит ваше счастье.

Лев

Львам Новый год лучше встречать дома. Если у вас есть дети, украсьте с ними дом и елку. А одиноким Львам стоит пригласить в гости родственников.

Дева

Новогодняя ночь обещает Деве много сюрпризов. Звезды напоминают, что вам нужно поздравить всех родственников. Кстати, красивые поздравления для родственников мы уже подготовили.

Весы

Новый год Весам лучше встречать с друзьями, но на нейтральной территории. А вот спать отправляйтесь к себе домой.

Скорпион

Счастье вам принесет огонь. Звезды советуют встречать Новый год там, где будет костер или камин, но свечи подойдут.

Стрелец

Если Стрелец хочет хорошую новогоднюю вечеринку, то ему стоит все организовать самому. У вас получится!

Козерог

Козерогам лучше встречать Новый год в кругу родственников. Но не забывайте, что вы должны выглядеть нарядно.

Водолей

Новый год хорошо встречать с любимым человеком, а если его пока нет, то отправляйтесь туда, где царит веселье, и не бойтесь знакомиться.

Рыбы

Этот день запрограммирует год, постарайтесь встретить его так, чтобы было весело, но с надежными людьми. И не злоупотребляйте спиртными напитками.

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