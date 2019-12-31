Украина Подарок под елочку: в Минсоцполитики сообщили о субсидиях по-новому

2020-01-01 17:30 204

 

В Украине по-новому монетизируют субсидии. Об этом сообщила министр соцполитики Юлия Соколовская.

"Отныне если вы хотите сами оплачивать коммуналку и получать монетизированного льготу на свой банковский счет - то можете в любое время подать заявление произвольной формы в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения, в котором обязательно должны указать реквизиты своего банковского счета и номер мобильного телефона", - написала министр.

Соколовская также обратила внимание на то, что возможность воспользоваться доставкой наличных по льготе АО "Укрпочты" появится с мая 2020 года. Указанные изменения распространяются исключительно на получение через банковский счет.

"При этом обращаем внимание: если будут задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, то решение может быть пересмотрено структурным подразделения в конце отопительного периода. Это решение будет иметь положительный эффект для тех, кого не устраивает безналичная форма выплаты льготы", - добавила Соколовская.

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