Украина Когда Украина получит новый транш МВФ: названы сроки

2020-01-01 21:30 219

 

Украина получит новый транш Международного валютного фонда в течение нескольких месяцев.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в интервью каналу "Украина 24".

По его словам, нет никаких препятствий для получения денег.

"Это абсолютно техническая работа, которая сейчас продолжается. Это вопрос нескольких месяцев, у меня нет никакого сомнения, что мы эту техническую работу доведем до конца и проблем не будет", - сказал Гончарук.

Он подчеркнул, что для Украины стратегически важно получить долгосрочную программу работы с МВФ, потому что это сигнал для инвесторов, что можно заходить в Украину и возможность иметь дешевые ресурсы.

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