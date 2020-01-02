Украина В Украине людям с инвалидностью будет проще найти работу

2020-01-02 22:00 72

В Кабинете министров анонсировали создание рабочих мест для людей с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 2-го января.

Как отмечается, человек с инвалидностью должен получить качественную и профессиональную подготовку для повышения ее конкурентоспособности, которая будет осуществляться из-за введения ваучеров на образование, совместных программ подготовки со службой занятости и работодателями.

«Для поддержки людей с инвалидностью мы создаем платформу для облегчения контакта работодателя и потенциальных работников. Фокус заключается в доступности человека к рабочим местам и социально-культурных объектов» - отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Программой деятельности правительства предусмотрен один из приоритетов - развитие реабилитационных услуг для людей с инвалидностью и постепенное их расширение вместе с обеспечением принципа «деньги ходят за пациентом», переходом на частичную монетизацию технических и других средств, а также повышение уровня пенсионного обеспечения.

«Человек с инвалидностью не должна быть изолированной от общества, она имеет получать достойный уровень содержания и ухода. А те, кто хотят работать и состояние здоровья позволяет, будут иметь для этого все возможности», - добавила министр социальной политики Юлия Соколовская.