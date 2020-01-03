Украина Стремительное потепление в январе: синоптик назвал дату

2020-01-04 09:00 174

 

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в начале января 2020 погода в Украине будет морозной - ожидается несколько пиков холода, а с 23 числа стремительно потеплеет.

В конце января - 29-31 числа - прогнозируется оттепель, рассказал эксперт Сегодня.

Собеседник добавил, что почти весь месяц будет морозным, похолодание начнется вскоре после наступления нового года, а с 23 января температура повысится до отметок -1…-3 градуса.

"…Оно (похолодание - Ред.) будет сопровождаться ночными рождественскими холодами ниже -10 градусов и еще тремя "пиками" холода: 10 и 15 января ночью до -15 градусов и крещенскими морозами (19-22) до -20 градусов…", - поделился синоптик.

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