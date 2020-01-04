Украина В Украине заработала услуга е-малыш

2020-01-04 10:30 108

В правительстве заявили, что 10 госуслуг, связанных с рождением ребенка, объединили в одну

Украинцам стала доступна услуга е-малыш. Первыми родителями воспользовавшимися сервисом стала пара в Харьковском городском перинатальном центре. Об этом на своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы объединили 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка, в одну. Теперь родители смогут непосредственно в роддоме получить ряд государственных услуг для родителей младенцев. Получить комплексную услугу можно будет также и дома через Интернет, и в ЦНАП", - сообщил он.

Отмечается, что теперь, вместо необходимых 37 документов, нужен всего 1.

"Молодые родители с момента рождения ребенка будут тратить больше времени на его воспитание вместо длительного оформления различных пакетов документов", - сказал Гончарук.

По словам главы правительства, в течение января комплексная услуга е-малыш заработает еще в 10 украинских городах: Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.