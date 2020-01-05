Украина В Украине вернут обязательный техосмотр: кого коснется

2020-01-05 15:00 561

 

Видео- и фотофиксация дадут возможность избежать уклона от обязательного техосмотра

В Украине планируют полностью внедрить техосмотр автомобилей до 2022 года.

Соответствующее заявление в эфире телепрограммы сделал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его информации, техосмотр будет внедрен изначально для старых авто, которые впервые ввозятся в Украину, а уже после для отремонтированных автомобилей и лишь в конце процесса внедрения обязательного техосмотра его будут проходить все машины.

Также он отметил, что техосмотр уже вернули для коммерческого транспорта, его выполняют частники, а государство лишь инспектирует. Ко всему, в этой сфере маленькая вероятность решить проблемы за дополнительную плату или другими коррупционными схемами, ведь весь контроль будет осуществляться с помощью фотофиксации.

«Введено обязательную фотофиксацию. То есть без авто уже невозможно пройти техосмотр. Конечно, это надо доработать, чтобы была и видеозапись, и проверка, и полная неисправность, и это все хранилось, как в европейских странах», — объяснил министр.

По мнению Криклия, именно видеофиксация даст возможность избежать уклона от обязательного техосмотра. Ведь техосмотр является важным вопросом безопасности жизни человека и чистоты окружающей среды.

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