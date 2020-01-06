Украина Погода на 7 января - украинцев ждет ясное Рождество без осадков

2020-01-06 19:30 348

 

Во вторник, 7 января, в Украине ожидается преимущественно малооблачная погода без осадков, ночная температура будет в пределах нескольких градусов ниже нуля, а дневная едва превысит нулевую отметку.

Погода на 7 января от профессионального синоптика

Как сообщила накануне в Facebook синоптик Наталка Диденко, на Рождество существенные осадки маловероятны, разве что немного их может выпасть на востоке и на крайнем севере Украины. Небольшие морозы ночью будут преобладать, но днем температура опять вернется к нулю.

В Киеве во вторник облачно, в ночь на 7 января ожидается -4...-6 градусов, днем около нуля.

Погода на 7 января от Укргидрометцентра

Государственная метеослужба прогнозирует во вторник переменную облачность в центральных и западных регионах, на востоке и в Крыму возможен дождь со снегом. Температура ночью в восточных и центральных областях будет в районе 0...-4, на Подолье -3...-6, а вот Карпатах до -11. Днем же по Украине столбики термометров покажут температуру в пределах -1...+4, но именно на западе будет чуть теплее.

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